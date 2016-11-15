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Поклонская снова «блеснула» интеллектом

Поклонская снова «блеснула» интеллектом
Как сообщает replyua.net, Наталья Поклонская, так называемый «депутат Госдумы Российской Федерации», опять «блеснула» интеллектом – в этот раз, в посте на своей странице в Facebook.

Комментируя задержание министра экономического развития Российской Федерации, она заявила, что «задержание чиновника такого высокого уровня в очередной раз подтверждает позицию государства в отношении «неприкасаемых». Вероятно, в этом после Поклонская хотела употребить слово «неприкосновенные», однако перепутала его со словом «неприкасаемые». Как известно, неприкасаемым называли сословие в Индии, находящиеся ниже всех существующих каст, а в русском языке это слово имеет чаще всего значение аутсайдеров или изгоев общества.

Удивительный пост Поклонской был замечен Виктором Шендеровичем, который на своей странице в Facebook попросил кого-нибудь провести для Поклонской ликбез по этому вопросу. Как сообщалось ранее, Поклонская приписала слова Чацкого из произведения Грибоедова Александру Суворову, а Ленина поставила в один ряд с Гитлером и Мао Цзедуном.
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