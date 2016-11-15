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СпецтемаТрамп не захотел говорить с Путиным про Украину

Обидели Диму: Премьеру РФ Дмитрию Медведеву подарили дорогую игрушку без пульта

Обидели Диму: Премьеру РФ Дмитрию Медведеву подарили дорогую игрушку без пульта
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел на выставку сельскохозяйственных технологий в Израиль. Медведев больше 15 минут рассматривал беспилотный летательный аппарат Alpha Sniper, после чего израильтянам стало неловко и те в шутку предложили Медведеву его подарить, на что тот с улыбкой согласился. Представителям министерства сельского хозяйства Израиля стало некуда деваться и те сняли экспонат с выставки, отдав «игрушку» помощникам Медведева.

Правда, в этой ситуации есть забавный конфуз – летальный аппарат был в единственном экземпляре и спонтанное решение «подарка» Медведеву было не согласовано с институтом «Вулкани», который и был разработчиком вертолета. Израильтяне не были бы израильтянами, если бы быстро не нашли выход из сложившейся ситуации. Когда россияне обратились к израильским коллегам предоставить все необходимые документы на «подаренный» вертолет, те ответили, что документация вместе с пультом управления куда-то затерялась и они не могут ее найти.

СМИ уже допустили тот факт, что в том случае, если Израиль не предоставит необходимую документацию, то вполне вероятно, что дело дойдет до международного скандала, ведь Дмитрий Медведев уже обиделся и наверняка пожалуется Владимиру Путину.
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