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Блогер розповів про «місцевий апокаліпсис» для «Роснафти»

Блогер розповів про «місцевий апокаліпсис» для «Роснафти»
Блогер Олександр Коваленко дуже уважно стежить за ринком енергоносіїв. І саме зараз цей ринок демонструє доволі цікаві тенденції, - про це інформує replyua.net з посиланням на сторінку експерта в Фейсбук.

Так, блогер зауважує, що поточні тенденції ринку енергоносіїв не можуть не радувати спостерігача з України. Наприклад, зараз, вперше за кілька останніх місяців, нафта «пробила» позначку в сорок чотири долари за барель. Дехто пов’язує це з перемогою на виборах Дональда Трампа, проте цього разу вплив чинили чимало факторів: і неспроможність держав-членів ОПЕК домовитись про скорочення обсягів видобутку, і нарощення нафтовидобутку в Сполучених Штатах, і укріплення долара, і сповільнення темпів зростання світової економіки.

За словами блогера, на цьому фоні доволі апокаліптично виглядає становище основного наповнювача бюджету РФ «Роснафти», яка скорочує свої доходи вже третій рік поспіль. Наприклад, на кінець вересня цього року монополія «заробила» всього мільярд дев’ятсот мільйонів доларів, хоча за аналогічний період минулого року її чистий дохід становив понад п’ять мільярдів, у 2014 – майже сім з половиною мільярдів, а у 2013 році – понад тринадцять мільярдів доларів. Що ж, імовірно, для росіян починається сезон нафтової драми, - прогнозує блогер.
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