Про що говорили Трамп і Путін - Пєсков

В ході телефонної розмови президента Російської Федерації Владимира Путіна та новобраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа питання про визнання території окупованого Криму частиною Росії та збройного конфлікту на Донбасі не підіймалися. Про це сьогодні, 15-го листопада, під час розмови з журналістами розповів прес-секретар президента РФ Пєсков Дмитро, пише українське видання «Інтерфакс», передає replyua.net.
В ході розмови кореспонденти поставили кілька уточнюючих запитань до представника Путіна щодо теми визначення території Криму та ситуації на Донбасі, на що Пєсков відповів: «Дані питання під час розмови Путіна і Трампа не піднімалися». «Загалом розмова добувалася на обговорення заяв Дональда Трампа під час передвиборної кампанії щодо відносин між Російською Федерацією та США. Водночас з тим питання Донбасу чи визнання Криму частиною РФ не підіймалися. На сьогоднішній день діючим президентом Сполучених Штатів залишається Барак Обама. І ми досі співпрацюємо з ним та його адміністрацією. З Трампом будемо говорити про конкретику після його інавгурації», - розповів прес-секретар російського президента. Як відомо, 14-го листопада, за ініціативою Путіна, відбулася телефонна розмова між ним та Дональдом Трампом.
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