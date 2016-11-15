Боровой: чемоданы с наличностью – часть современного аппарата России

Константин Боровой прокомментировал задержание Алексея Улюкаева, написав об этом в блоге для Newsader.com, передает replyua.net. По словам российского политика, в РФ зарождается новая ситуация – чиновники начали друг друга пожирать, ведь пространство для маневров уменьшается, и уже невозможно расширяться за счет привлечения внешних ресурсов.
«Взятка Улюкаева не может характеризовать его, как коррупционера, и чемоданы с наличностью – это уже неотъемлемая часть современного аппарата России. Однако то, что Улюкаева задержали, выходит за «рамки» - также можно и арестовывать за получение обычной зарплаты. Эта система работы чиновников сложилась давно – так называемая оплата лояльности», отмечает Боровой. По его мнению, перед нами типичная спецоперация, и ее причина заключается в том, что Улюкаеву надоел Сечин с претензиями по «Башнефти».
Улюкаеву не нравилось то, что Сечину собираются передать новые объемы собственности, и Улюкаев выступал против абсурда, который перетек из политической в экономическую сферу. Улюкаев за это поплатился – произошел конфликт между двумя чиновниками, один из которых оказался сильнее.
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