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Рабинович: Царь святой. Это бояре плохие

Рабинович: Царь святой. Это бояре плохие
На своей странице в Фейсбуке Слава Рабинович прокомментировал арест Улюкаева, который попался на взятке, передает replyua.net. По словам финансиста, сам царь в России-то святой, а вот бояре у него плохие.

«Улюкаев нам по телевизору уже два года говорит об экономическом дне, а сам в это время брал взятки, да еще какие! Вот так вот получается. Поэтому российская экономика сейчас находится в полной ж..е, и это все потому, что бояре оказались плохими», пишет финансист. Но переживать не стоит, отмечает Рабинович, потому как российский президент быстро приструнит всех бояр, и уж он точно знает, как это нужно делать.

«И ведь после этого мы пойдем и снова проголосуем за нашего президента – он нашу родину террористам взрывать не дает. Царь у нас строгий, но очень справедливый! Бояр, которые проворовались, президент наказывает. Понимаешь, бояре нас-то обманывали, все какое-то дно по телевизору обещали, а его до сих пор не видно!», шутит Слава Рабинович.
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