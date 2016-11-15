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Рабинович: очень интересные детали

Рабинович: очень интересные детали
В российских новостных лентах появилась очень интересная деталь – СМИ распространяют информацию о том, что Путин уже давно получал информацию о «похождениях» Улюкаева, которого задержали за получение взятки. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Слава Рабинович.

По словам финансиста, также появилась новость о том, что Улюкаев был в разработке у правоохранителей примерно год, и ФСБ прослушивала Улюкаева с августа месяца. «Получается, что абсолютно все российские министры и сотрудники Администрации находятся на крючке, и их прослушивают. Все они в разработке, чтобы не было никакого заговора. Чтобы о дворцовом перевороте даже не мечтали. А еще Михал Иваныча охраняет ФСО. Речь идет о тридцати тысячах головорезов», отмечает Рабинович.

По его словам, за деньги россиян эти головорезы охраняют Михал Иваныча от улюкаевых и остальных, которые замыслили дворцовый переворот. «Сигнал всем улюкаевым – если что, ваше место будет у параши, и вы не доберетесь не только до Михал Иваныча, но даже до его ФСОшников. И эта ситуация очень напоминает сталинский режим 1952 года», подчеркивает финансист.
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