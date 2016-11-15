валюта
СпецтемаПономарь рассказал, что дальше будет происходить в Болгарии, Молдове и США

Путин дал добро на тюремную камеру для Улюкаева

Путин дал добро на тюремную камеру для Улюкаева
Российский новостной портал Газета.ру опубликовал новость о том, что место министра экономического развития, освобожденное Улюкаевым из-за взяточничества, может занять Андрей Никитин, глава Агентства стратегических инициатив, информирует replyua.net.

Источник издания, близкий к Кремлю, заявил о том, что Никитин станет главой Минэкономразвития в том случае, если Улюкаева посадят, а это точно произойдет, поскольку Путин ранее сделал заявление о том, что дает добро на арест Алексея Улюкаева. Напомним, что министра экономразвития задержали 14 ноября. Следственный комитет обвиняет Улюкаева в получении взятки в размере двух миллионов долларов. В Следкоме утверждают, что министр получил эту сумму от руководства «Роснефти». Не исключено, что в деле по взяточничеству замешаны и другие высокопоставленные лица, которых также могут привлечь к ответственности.

Если вина Улюкаева будет доказана, ему может грозить тюрьма сроком до пятнадцати лет. Пользователи соцсетей уже шутят на эту тему и пишут, что Улюкаев не успел купить билет в Лондон и попал под раздачу.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь рассказал, что дальше будет происходить в Болгарии, Молдове и США
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
14 ноя 2016
19298

Пономарь рассказал, что дальше будет происходить в Болгарии, Молдове и США

Как сообщает replyua.net, Олег Пономарь на своей странице в Фейсбуке пишет о том, какие изменения ждут Молдову и Болгарию в связи с прошедшими президентскими выборами, а также о том, почему не стоит

14 ноя 2016
13362

Геращенко вимагає від депутатів пояснити, що саме вони роблять на території агресора

Головний заступник керівника Верховної Ради України Геращенко Ірина закликає фракції провести наради та з’ясувати, з якою метою окремі їхні представники їздять до Російської Федерації. Про це вона


Свежие новости

Путин дал добро на тюремную камеру для Улюкаева

«Обнаженкой» с Деевой заинтересовались крупнейшие мировые СМИ

Киселев: я очень сильно ошибался

Додон подтвердил «принадлежность Крыма России»

Лидером по количеству покупаемых авто в Украине остается Киев

С первым обильным снегопадом до сих пор не могут справиться две области в Украине

«Полный маньяк»: лидер террористов «Талибана» о Трампе

Медведев доложил Путину о задержании министра

Совет ЕС подчеркнул важность предоставления Украине безвизового режима

Эксперт: новое заявление Захарченко направлено на новую администрацию США

Путин предупредил Меркель о том, что Украина может украсть его газ

Подробности телефонного разговора Трампа и Путина

Трамп и Путин обсудили перспективу американо-российских отношений

Обама: американцы должны дать шанс Дональду Трампу

Джонсон продолжает кардинально менять риторику в адрес Трампа

Волонтер Роман Доник оценил риски проведения акций протеста в Киеве

В РФ громкое задержание: на взятке попался глава Минэкономразвития

СМИ: украинцы бесконтрольно принимают антибиотики

Туристы оказались в ловушке в Карпатах из-за сильного снегопада

Пономарь: команда настроена на новый проект

 Новости за день