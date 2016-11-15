Путин дал добро на тюремную камеру для Улюкаева

Российский новостной портал Газета.ру опубликовал новость о том, что место министра экономического развития, освобожденное Улюкаевым из-за взяточничества, может занять Андрей Никитин, глава Агентства стратегических инициатив, информирует replyua.net.
Источник издания, близкий к Кремлю, заявил о том, что Никитин станет главой Минэкономразвития в том случае, если Улюкаева посадят, а это точно произойдет, поскольку Путин ранее сделал заявление о том, что дает добро на арест Алексея Улюкаева. Напомним, что министра экономразвития задержали 14 ноября. Следственный комитет обвиняет Улюкаева в получении взятки в размере двух миллионов долларов. В Следкоме утверждают, что министр получил эту сумму от руководства «Роснефти». Не исключено, что в деле по взяточничеству замешаны и другие высокопоставленные лица, которых также могут привлечь к ответственности.
Если вина Улюкаева будет доказана, ему может грозить тюрьма сроком до пятнадцати лет. Пользователи соцсетей уже шутят на эту тему и пишут, что Улюкаев не успел купить билет в Лондон и попал под раздачу.
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