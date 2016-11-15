Путин предупредил Меркель о том, что Украина может украсть его газ

Глава Кремля Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходже которого заявил о возможности Украины начать незаконный отбор газа зимой. Как сообщает replyua.net, соответствующая информация опубликована на сайте пресс-службы президента России.
В тексте сообщения отмечается, что обе стороны в подробностях обсудили перспективу транзита российского газа в страны Европы через украинскую территорию. По убеждению Владимира Путина, если верить прогнозам метеорологов, грядущая зима станет холодной, что влечет за собой определенные риски незаконного отбора газа, поставляемого в государства Евросоюза, украинской стороной.
«Удалось достигнуть договоренности, что на этот счет будут налажены контакты по линии Еврокомиссии, руководства Министерства энергетики России и «Газпрома», – идет речь в сообщении.
Недавно руководитель Херсонской ОГА Андрей Гордеев опроверг факты поставок газа из Крыма в Геническ и отметил, что в самом полуострове наблюдается нехватка голубого топлива. Также высокопоставленный чиновник сообщил л полной готовности Геническа к грядущему отопительному сезону, так как летом по инициативе власти проводились соответствующие мероприятия.
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