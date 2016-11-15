У Кремлі почалась відверта гризня: затримано одного із міністрів

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Здається, наростання обмеженості ресурсів у Російській Федерації призводить до серйозного протистояння основних фігур в Кремлі, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали порталу «РБК».Так, сьогодні, п’ятнадцятого листопада 2016 року, група слідчих затримала очільника російського Міністерства економічного розвитку Олексія Улюкаєва. Щодо міністра Головне слідче управління з розслідування особливо важливих справ СК РФ порушило кримінальне провадження. Улюкаєву інкримінують отримання хабара у розмірі двох мільйонів доларів за надання позитивного висновку щодо продажу підприємства «Башнафта», яке відбулось днем раніше. Нагадаємо, російська державна нафтодобувна компанія «Башнафта» планувалась до придбання іншою державною нафтодобувною компанією «Роснафта» для покриття бюджетного дефіциту. Деякі джерела зазначають, що арешт було санкціоновано безпосередньо прем’єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим.Оглядачі називають основним бенефіціаром такого затримання очільника «Роснафти» Ігоря Сечина, а сам арешт – знаковою подією. На думку користувачів мережі, йдеться про спроби поділити «ресурсний пиріг», розміри якого у Росії стрімко зменшуються. Інші ж коментатори іронічно зазначають, що за умов відсутності економічного розвитку і міністр у цій сфері не потрібен.