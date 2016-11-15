РПЦ випробовує бандитські методи на громадянах (відео)

Творчий колектив YouTube-каналу «OmTV» створив новий сюжет, присвячений бандитській діяльності Російської православної церкви в Москві, - про це інформує replyua.net.
Так, влітку минулого року РПЦ вирішила побудувати у Москві черговий храм. Місцем для нього обрали місцевий парк «Торфянка». Мешканці прилеглих до парку житлових районів передбачувано не пристали на таку ініціативу – за їх словами, місць для молитви навкруги чимало, а от парк у всій околиці один. Тим не менш, організований протест громадян не зупинив РПЦ, яка діяла цього разу у міцній зв’язці з правоохоронними органами.
Вчора, чотирнадцятого листопада 2016 року, у помешканнях низки активістів відбулись обшуки, п'ятнадцять осіб було затримано і доправлено до поліцейських відділків, серед них були і неповнолітні діти. Відтак, у квартирах тих, хто протестував проти забудови парку, «знайшли» боєприпаси і наркотики. Їм інкримінують образу почуттів віруючих. Незважаючи на те, що міська влада Москви прийняла рішення, що землю під будівництво храму було виділено незаконно, будівельний майданчик не тільки не демонтували, а і й продовжили будівництво під прикриттям молодиків спортивної зовнішності. Захищаючи свої бізнесові інтереси, РПЦ діє повністю бандитськими методами, прикриваючись «почуттями віруючих».
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