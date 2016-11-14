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Чудеса російської глибинки: підлітки обстріляли поліцію, а потім покінчили життя самогубством

Чудеса російської глибинки: підлітки обстріляли поліцію, а потім покінчили життя самогубством
Жахливий і кривавий інцидент стався сьогодні, чотирнадцятого листопада 2016 року, у Псковській області Російської Федерації, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів, розміщених інтернет-порталом «Каспаров.ру».

Так, у селищі Струги Красні, розміщеному у Псковській області, поліція взялась розшукувати підлітка, про зникнення якого заявили батьки. Із надійних джерел правоохоронці отримали інформацію, що хлопчика можна знайти у одному із будинків селища, до якого вони і приїхали. Відтак, з будинку їх автомобіль обстріляли з вогнепальної зброї. Ніхто з поліцейських серйозно не постраждав, але «стрілки» декілька разів поцілили в автівку правоохоронців. На вимогу вийти і здатись особи, які перебували в будинку, не реагували. Силовики заблокували ділянку навколо будинку, а також вжили заходів для того, аби знешкодити тих, хто знаходився у будівлі. Тим не менш, їх дії успіхами не увінчались – правоохоронці стверджують, що коли вони проникли до приміщення, то знайшли тіла двох п’ятнадцятирічних підлітків, які вкоротили собі віку.

Речники поліції наголошують, що хлопці залишили на своїх акаунтах у соціальних мережах повідомлення про те, що збираються вчинити самогубство. Відтак вони зламали сейф у будинку одного із місцевих мешканців і викрали з нього пістолет, з якого і стріляли по правоохоронцях.
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