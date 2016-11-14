Чергова «духовність» по-російськи: відтепер побої близьких людей не вважатимуться злочином

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Нелегітимна Державна Дума Російської Федерації продовжує генерувати відверто дивні законодавчі нововведення, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали «Росбалт».Так, до Державної Думи спільною робочою групою, яка складається з представників верхньої та нижньої палат парламенту, було внесено законопроект, який передбачає виключення побоїв близьких осіб (дружини, чоловіка, батьків і малолітніх та неповнолітніх дітей) з числа кримінальних правопорушень. Відтак, насильство щодо членів родини, яке не потягне за собою тілесних ушкоджень, а лише синці та подряпини, буде вважатись адміністративним проступком і каратиметься штрафом.Депутати нелегітимної Держдуми наголошують, що лише продовжують закономірний процес, розпочатий їхніми попередниками і прагнуть повністю декриміналізувати побої. Оглядачі наголошують, що в ініціативи є певне логічне пояснення – бійки в Російській Федерації є дуже поширеним явищем і тому правоохоронні органи явно перевантажені кримінальними провадженнями за обвинуваченнями в побоях. Декриміналізація побоїв спростить провадження по них в рази. Тим не менш, правозахисники наголошують, що таким чином держава применшує цінність здоров’я людини і її фізичної недоторканості.