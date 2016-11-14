Казарин: политика Кремля – прямой путь к его саморазрушению

Журналист Павел Казарин в своем блоге для Обозревателе дает ответ на вопрос, почему многим его коллегам на западе сложно понять ход действий Кремля, сообщает replyua.net. Скорее всего, так происходит из-за стремления европейских и американских экспертов воспринимать эти действия в качестве профессиональной и компетентной системы. Однако, все совершенно наоборот – официальная Москва ориентируется на желания одного индивидуума и его же понятия о том, какой должна быть реальность. В некоторой мере такую иррациональность российской власти можно сравнить с мотивацией алкоголика. Окружающие воспринимают его действия как саморазрушение, и лучшее, что он может сделать, это перестать пить. Но это чревато ломкой, состоянием депрессии и снижением самооценки, в то время, как прием новой дозы наркотиков сопоставим возвращению в идеальные условия жизни.
По мнению Казарина, в России сейчас происходит нечто подобное. Если посмотреть со стороны, получатся, что власти приступили к саморазрушению, хотя сам больной уверен, что он живет такой жизнью, как ему хочется. Но утверждать, что алкоголик имеет определенный план, спасательную шлюпку или запасной выход, нет смысла. Основа российской безаппеляционности заключается в ее безапелляционности.
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