Мальцев: Трамп гнобитиме Путіна в рази сильніше ніж могла б Клінтон (відео)

Російський громадський активіст В’ячеслав Мальцев відверто тішиться з того, як можновладці Російської Федерації радіють обранню президентом Дональда Трампа. За словами експерта, шансів на налагодження стосунків між Сполученими Штатами та Росією практично немає, - про це інформує replyua.net.
Так, Мальцев наголошує, що святкування і аплодисменти, які з цього приводу мали місце в нелегітимній Державній Думі РФ – яскрава ілюстрація прислів’я «Бійтесь виконання своїх бажань». На думку політика, обрання Трампа має кілька позитивних сторін: по-перше, Клінтон, в силу особистих якостей, цілком могла б розв’язати війну з Росією. Трамп, у свою чергу, воювати не буде, адже він бізнесмен до мозку кісток, тим не менш він знайде інші способи загнобити Путіна.
Більше того, експерт прогнозує бурю веселощів у соціальних мережах – якщо Клінтон доволі стримана і передбачувана жінка, то Трамп – шоумен, який любить яскраві висловлювання. Відтак, на нас чекає ціла злива нових кличок, які американський президент присвоїть російському. Крім того, Мальцев нагадує, що подібну ситуацію в Росії вже спостерігали – свого часу громадяни РФ, хоч і в меншому обсязі, святкували обрання Обами президентом. А вже через кілька років його «призначили» винуватцем всіх російських проблем.
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