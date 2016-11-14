У Рязані кажуть, що не будуть перейменовувати вулицю в честь Трампа

Місцева влада Рязані заявила, що не підтримує ініціативу перейменовувати одну зі своїх вулиць на честь новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це заявив глава міської комісії Буличов Микола, пише російське видання «ТАСС», передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що декілька років тому топонімічна комісія прийняла рішення від використання імен для нових назв вулиць. «Тут і говорити нема про що. Нам доведеться відмовити заявникам. Звісно, я не можу говорити від імені кожного мого колеги, але знаю їхню позицію, тому так і кажу прямо: ми відмовимо. Декілька років тому у Рязані було прийнято рішення – відмовитися від нових назв вулиць за іменами людей. Ще за часи Радянського союзу Рязань втратила понад 90% історичних назв вулиць», - заявив Буличов.
Також він зазначив, що присвоювати ім’я видатного діяча Росії чи зарубіжжя для російських вулиць можна не раніше, ніж через п’ять років після смерті такої людини. В той самий час Буличов зауважив, що на сьогоднішній день офіційної заяви до міста не надходило (щодо перейменування однієї з вулиць в честь Трампа). Як відомо, в Інтернеті наразі ведеться збір голосів бажаючих змінити назву вулиці Безбожна на вулицю Дональда Трампа.
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