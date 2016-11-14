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Почему Трамп является проектом ФСБ – мнение Юрия Фельштинского

Почему Трамп является проектом ФСБ – мнение Юрия Фельштинского
Не исключено, что новый президент США Дональд Трамп уступит своему коллеге в России Владимиру Путину во всех основных вопросах касаемо незаконной аннексии Крыма, находящихся под оккупацией районов Донбасса и, вполне вероятно, всей Украины. Как сообщает replyua.net, такую точку зрения в интервью изданию «Апостроф» озвучил российско-американский историк Юрий Фельштинский. Он уверен, что в политике Вашингтона касаемо Украины стоит ожидать реальных изменений.

«Трамп без проблем уступил бы Путину во всех переговорных пунктах, которые касаются Крыма, оккупированных территорий на Донбасса, если не всей Украины. Нет сомнений, что Трамп хочет снять с России санкции, однако в украинском вопросе последнее слово нынче остается не за Соединенными Штатами, а за Европой и Украиной. К тому же, в Конгрессе/Сенате в США не все согласны отдать Украину Путину», – пояснил Фельштинский.

Кроме того, историк не исключает допускает вероятность того, что новоизбранный глава США начнет проводить откровенно пророссийскую политику, и не будет этого срывать.

По убеждению Фельштинского, победа Трампа на выборах – это успех проекта ФСБ, так как для нее выигрыш миллиардера – проект крайне большого значения, который можно сопоставить с захватом власти в 2000 году.

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