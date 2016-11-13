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У Росії вже закликають не дуже радіти перемозі Трампа

У Росії вже закликають не дуже радіти перемозі Трампа
Здається, у Російській Федерації передумали радіти перемозі висуванця республіканців Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених штатах Америки, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Лента.ру».

Саме таку позицію озвучив спікер нижньої палати нелегітимного російського парламенту В’ячеслав Володін. Так, за словами чиновника, звісно, можна радіти з цього приводу і сподіватись на поліпшення двосторонніх стосунків, але не варто впадати в ейфорію. Володін наголосив, про у ході передвиборної кампанії Трамп неодноразово озвучував положення, які можна трактувати на користь Росії, зокрема, обіцяв знизити напругу у двосторонніх стосунках та називав Путіна «сильним лідером». Тим не менш, спікер нелегітимної Державної Думи зауважив, що передвиборна риторика не завжди втілюється в конкретні справи.

Відтак, Володін застеріг населення від надто райдужних сподівань – за його словами, хоча позиції у міжнародній політиці російського і новообраного американського президента надзвичайно близькі, попереду ще чимало роботи щодо поліпшення двосторонніх стосунків, ефективність якої буде залежати від зусиль обох державних лідерів.
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