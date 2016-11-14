В России надеются, что Трамп признает аннексию Крыма

Вячеслав Володин, председатель Госдумы России, заявил о том, что в Москве ждут ответа от Дональда Трампа, касающегося признания Крыма российским.
Как сообщает replyua.net, Володин заявил об этом во время интервью телеканалу НТВ. По словам политика, во время предвыборной кампании республиканец заявлял о том, что после вступления в должность он рассмотрит вопрос о статусе Крыма, и в России выражают надежду, что свое решение по полуострову избранный президент США вынесет совсем скоро. Володин отметил, что Трамп уже говорил о том, что считает полуостров частью России, и, если политик говорит «возможно», как это было в случае с Трампом, то это означает, что он не исключает возможности признания Крыма частью РФ.
«Это заявление Трампа воспринимается нами в позитивном ключе, и мы теперь будем исходить из того, что это заявление является предвыборной позицией республиканца», подчеркнул Володин. Он также считает, что позиция Трампа может быть реализована, но произойдет это или нет, покажет только время. Напомним, что после «возможного» Трамп также заявлял, что «Россия захватила полуостров и продолжает натиск».
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