Блогер розставив всі крапки над «і» з приводу технічного стану «Адмірала Кузнецова»

Блогер Олександр Коваленко розповів на своїй сторінці в Фейсбук про причини постійних технічних неполадок на єдиному в російському флоті авіаносці «Адмірал Кузнецов», - про це інформує replyua.net.
Так, блогер нагадав історію судна: свого часу, відразу після проголошення Україною незалежності, корабельна команда без дозволу керівництва перегнала його до російського порту з верфі в Миколаєві у недобудованому стані. Відтак, на будь-яке повідомлення про технічні недоліки корабля, росіяни починають розповідати про «криворуких українських конструкторів». Блогер цікавиться: навіть якщо українські конструктори криворукі, чому ж тоді за двадцять п’ять років незрівнянні російські професіонали це судно не «довели його до ума»?
Відтак, виникає інше питання: якщо українські суднобудівники такі невмілі, то чому добре і безперебійно функціонують судна «Ляолінь» і «Вікрамадітья»? Невже китайці та індуси змогли належно їх обладнати? Насправді, відповідь на це питання ясна як день. Блогер пропонує три світлини, на яких зображено котли цих трьох суден. Здогадатись, де яке нескладно. Тож, можливо, не українці винні у тому, що «Кузя» осоромився на весь світ, а неналежне технічне обслуговування?
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