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У Росії розповіли, чому заборонили в'їзд Макфолу

У Росії розповіли, чому заборонили в'їзд Макфолу
Колишній посол Сполучених Штатів в Російській Федерації Майкл Макфол опинився в «чорному списку» Кремля, - йому заборонили в’їзд на територію Росії через «цілеспрямовану шкоду» міжнародним відносинам США та РФ. Про це сьогодні, 13-го листопада, розповіла представник російського зовнішньополітичного відомства Захарова Марія, виступаючи в телеефірі «Росія 1», пише рос-медіа «РІА Новини», передає replyua.net.

«Він говорив, що Росія внесла його до списку заборонених на в’їзд до РФ через його стосунки з діючим президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою. Взагалі то нам не було відомо про його близькі відносили з Обамою, і це не має ніякого відношення до обмеження», - наголосила вона.

В той самий час Захарова заявила, що «Макфол завжди, на користь якихось незрозумілих цілей, намагався зіпсувати відносини між Російською Федерацією та США». Вона підкреслила, що рішення РФ внести Макфола до «чорного списку» нев’їзних – це відповідь на його вчинки. Як повідомлялося раніше, Москва заборонила екс-послу США Майклу Макфолу в’їздити на територію Росії. Сам дипломат припускає, що цю заборону ввели ще два роки тому. А дізнався він про це нещодавно, коли хотів відкрити візу до Російської Федерації.
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