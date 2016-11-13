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Ходорковский сделал прогноз по политическим изменениям в России

Ходорковский сделал прогноз по политическим изменениям в России
Михаил Ходорковский считает, что серьезные политические изменения в России начнут происходить только в 2018 году, а полная «реконструкция» власти закончится лишь в 2024 году.

Как передает replyua.net, об этом оппозиционер рассказал на брифинге «Открытой России» в Хельсинки. По словам Ходорковского, в 2018 году в высших структурах российской власти начнутся «тектонические» изменения. «Можно предположить, что в интервале между 2018 и 2024 годами в России произойдут серьезные политические изменения», заявил оппозиционер. Журналисты задавали Ходорковскому множество вопросов, и, когда он заговорил о политических изменениях, представители прессы поинтересовались, застанут ли падение путинского режима те, кто сегодня присутствует на брифинге. «Вы точно успеете!», уверенно сказал оппозиционер.

По его мнению, в своих прогнозах он всегда должен исходить только из исторического опыта, поэтому нельзя с точной вероятностью прогнозировать год или тем более месяц, когда начнут происходить «тектонические» изменения, поскольку нередко власть меняется очень быстро и неожиданно. «Повышенная турбулентность будет наблюдаться в этот период – очередной президентский срок», отметил Ходорковский.
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