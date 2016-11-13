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Казанский: отличная новость для любителей прогнозов

Казанский: отличная новость для любителей прогнозов
На своей странице в Фейсбуке журналист Денис Казанский пишет о том, что эта новость понравится любителям различных прогнозов, передает replyua.net. По его словам, сегодня в «Московском комсомольце» сначала напечатали интервью, а потом его удалили – речь идет об интервью Валерия Соловья, профессора МГИМО.

«Профессор рассказал о возможном уходе Путина в следующем году, а также о перестановках в российском руководстве. Соловей хорошо ознакомлен со всеми политическими процессами, и в августе этого года он предсказал назначения Володина и Вайно еще до того, как об этом написали СМИ», отмечает Казанский. По словам журналиста, интервью Соловья было очень интересным – он даже намекнул, что у главы России довольно серьезные проблемы со здоровьем и на то, что в России назревает революционная ситуация.

«Учитывая то, что интервью с Соловьем удалили практически сразу, нужно предположить, что оно заслуживает большого внимания. Не нужно забывать и о том, что есть такая штука, как кэш гугла, и там никогда ничего не пропадет», пишет Казанский.
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