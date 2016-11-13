В России увидели схожесть позиций Трампа и Путина

Вячеслав Володин, председатель Госдумы России, заявил о том, что позиции Дональда Трампа и Владимира Путина очень похожи. Как сообщает replyua.net, в интервью пропагандистскому каналу НТВ Володин рассказал, что Дональд Трамп, как и Путин, своей первоочередной задачей ставит борьбу с международным терроризмом, а также хочет выстроить отношения между РФ и США и отстоять интересы своей страны.
«Трамп говорит те же вещи, что и наш президент. Путин заявляет о борьбе с международным терроризмом, при этом также говорит и об интересах других государств. Очень много точек пересечения, очень много похожих позиций у Путина и Трампа. Время покажет, будет ли дальше Трамп придерживаться поставленных целей, и сегодня пока очень сложно об этом заявлять, но возможности у Трампа такие имеются», отметил Володин.
Также он добавил, что позиция миллиардера по вопросу налаживания отношений очень близка позиции России. «Нам близка позиция человека, который любит страну и отстаивает ее интересы», заявил председатель Госдумы. По его мнению, России важно восстановить уважение и доверие, и, если Трамп будет это реализовывать, ситуация в корне изменится.
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