валюта
СпецтемаПономарь: отличная воскресная новость

В России увидели схожесть позиций Трампа и Путина

В России увидели схожесть позиций Трампа и Путина
Вячеслав Володин, председатель Госдумы России, заявил о том, что позиции Дональда Трампа и Владимира Путина очень похожи. Как сообщает replyua.net, в интервью пропагандистскому каналу НТВ Володин рассказал, что Дональд Трамп, как и Путин, своей первоочередной задачей ставит борьбу с международным терроризмом, а также хочет выстроить отношения между РФ и США и отстоять интересы своей страны.

«Трамп говорит те же вещи, что и наш президент. Путин заявляет о борьбе с международным терроризмом, при этом также говорит и об интересах других государств. Очень много точек пересечения, очень много похожих позиций у Путина и Трампа. Время покажет, будет ли дальше Трамп придерживаться поставленных целей, и сегодня пока очень сложно об этом заявлять, но возможности у Трампа такие имеются», отметил Володин.

Также он добавил, что позиция миллиардера по вопросу налаживания отношений очень близка позиции России. «Нам близка позиция человека, который любит страну и отстаивает ее интересы», заявил председатель Госдумы. По его мнению, России важно восстановить уважение и доверие, и, если Трамп будет это реализовывать, ситуация в корне изменится.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: отличная воскресная новость
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
13 ноя 2016
11328

Портников об украинцах, которые ждут захвата Киева российскими танками

Виталий Портников сообщает на своей странице в Facebook о своем знакомстве с вежливым киевлянином, который все еще ждет появление в столице Украины российских танков и искренне верит, что этот момент


Свежие новости

Про те, як Трамп хотів "нагнути" під себе американську пресу - ЗМІ

Ходорковский сделал прогноз по политическим изменениям в России

У Івано-Франківській області закривають школи через погоду

Збірна України з фехтування обійшла Росію та виграла "золото"

Впечатление петербуржца от посещения Крыма

Стихия разгулялась: число обесточенных населенных пунктов Украины продолжает расти

ДСНС: На Житомирщині з снігових заметів витягли десяток автомобілів

Новини з зони АТО за минулу добу (12.11.16). Сепаратисти вбивають мирне населення

Казанский: отличная новость для любителей прогнозов

Донбасс превратился в мрачное Гетто войны, несвободы, нищеты и крови – Елена Степовая

Манн: Трамп отличается от сладкой парочки Клинтон

Марине Порошенко вручили награду «Женщина ІІІ тысячелетия»

В России увидели схожесть позиций Трампа и Путина

Українська дипломатія Клімкіна-Порошенка: провал за провалом

Евросоюз может ввести санкции против Турции

Председатель Хмельницкой ОГА с миллионами наличных указал пособие по безработице

Саакашвили: Украина никогда не выдаст меня Грузии

Порошенко предложил ВР решить вопрос насилия над украинскими женщинами

Ситуация с опросами в США ставит под сомнение рейтинги Путина

В Дружковке задержан террорист, участвующий в боях под Иловайском

 Новости за день