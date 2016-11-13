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Трамп як цугцванг для Путіна – блогер

Трамп як цугцванг для Путіна – блогер
Блогер anti-colorados прокоментував обрання президентом Сполучених Штатів Америки висуванця республіканців Дональда Трампа і наголосив на помилках, допущених російською владою, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали порталу «Линия обороны».

Так, за словами блогера, за рівнем критичності сприйняття дійсності людство можна поділити на три групи: перша сприймає все на віру, знаходить для себе найбільш комфортного «пророка» і сліпо за ним йде. Друга група може аналізувати окремі вчинки і критикувати їх. Третя група звертає увагу на процеси та тенденції, формуючи таким чином уявлення про те, чим врешті-решт така діяльність закінчиться. Для будь-якої диктатури найбільш прийнятною «нивою» стає перша група.

З сучасної Росії емігрували всі представники третьої групи, як це траплялось свого часу з Радянським Союзом чи гітлерівською Німеччиною. Населення, що належить до другої групи, або емігрувало, або деградувало. Першу групу можна об’єднати навколо диктатора за допомогою «призначення» винуватого. У РФ таким «винуватим» був Обама, із-за політики якого життя росіян з кожним роком після анексії Криму погіршувалось. Наступником Обами мала стати Клінтон – але щось не склалось. Тепер, коли президентом стане людина, за яку в Кремлі відверто агітували, а життя пересічного росіянина не поліпшиться, виникнуть закономірні питання: а, може, це і не через Обаму? Одним словом, Кремлю доведеться різко перекроювати свою інформаційну політику, а розвінчання ідолів – невдячна справа, - прогнозує блогер.
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