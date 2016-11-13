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Казанський: були рупорами режиму, а стали його жертвами

Казанський: були рупорами режиму, а стали його жертвами
Журналіст Денис Казанський прокоментував нещодавній інцидент, який стався з журналістами сумновідомого каналу LifeNews у Москві, - про це replyua.net інформує з посиланням на допис блогера в Фейсбук.

Так, співробітник Life Анастасія Кашеварова на своїй сторінці в Фейсбук поділилась дописом, у якому повідомила, що її «колег по цеху» доволі сильно побили – вибили зуби, поламали ребра. Більше того, вона стверджує, що на чоловіків напали працівники правоохоронних органів, а вказівка на насильство виходила з однієї з «веж Кремля». Мовляв, її колеги частково записали на камеру бійку і там видно саме співробітників поліції. Більше того, джерела Кашеварової в силових структурах цю версію підтверджують.

Казанський зазначив, що саме так і виглядає іронія долі по-російськи: сьогодні ти ще рупор Кремля, а вже завтра – його жертва. Два роки тому саме журналісти LifeNews знімали сюжети про «київську хунту», «карателів-укропів» та «розіп’ятого хлопчика», відчайдушно ліплячи героя з автомийника-садиста. Вже сьогодні вони отримують «по зубах» за вказівкою «веж Кремля». Всі розуміли, що саме цим скінчиться ця історія. Проте ніхто навіть не здогадувався що так скоро, - підсумував Казанський.
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