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Можливо, Путіну знайдуть заміну вже в 2017 році – політолог

Можливо, Путіну знайдуть заміну вже в 2017 році – політолог
Російський політолог Валерій Соловей прокоментував в інтерв’ю для видання «Московський комсомолець» поточну ситуацію в Кремлі і дав несподівані прогнози щодо майбутньої конфігурації владних еліт в Росії, - про це інформує replyua.net.

Так, за словами Солов’я, розмови про можливі дострокові вибори президента Росії мають під собою певний грунт. Незважаючи на всі ризики, скоріше за все Кремль таки наважиться на дострокові вибори на початку 2017 року. Це викликано двома обставинами: по-перше, незадоволення населення рівнем життя буде тільки наростати, тому краще провести вибори до того моменту, як воно досягне апогею. По-друге, дуже імовірно що найближчим часом Путін на кілька місяців зникне з публічної площини. Щоправда, політолог не пояснив з чим може бути пов’язане таке таємниче зникнення – запитання про стан здоров’я російського президента він коментувати відмовився. Крім того, існує нагальна потреба покращувати стосунки із Заходом, а це неможливо допоки Путін перебуває при владі.

Саме тому Соловей прогнозує, що замінить Путіна «ліберал» Дмитро Медведєв. У свою чергу, силовий блок теж може висунути свого кандидата – ним може стати Сергій Іванов. Крім того, політолог вважає, що хоча це зараз непомітно, вже найближчим часом Росія вступить у доволі затяжну політичну і соціальну кризу. За його словами, всі передумови для неї вже склались, а от як вона закінчиться спрогнозувати доволі важко – цілком імовірно, може йтися навіть про революційні зміни.
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