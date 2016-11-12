Політика по-російськи: Путін попросив губернаторів не ображатись

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Нові аспекти російської політики продемонстрував сьогодні, дванадцятого листопада 2016 року, президент Російської Федерації Володимир Путін, - про це replyua.net інформує з посиланням на публікації порталу Joinfo.ua.Під час проведення наради з регіональними менеджерами російський президент зробив доволі цікаву заяву. Так, він аналізував діяльність губернаторів суб’єктів федерації і наголосив, що доволі часто їх активність не є адекватною і вони вживають заходів, які не відповідають поточній ситуації. Таке трапляється у всіх сферах – соціальній, медичній, освітній, інфраструктурній тощо. При цьому російські губернатори доволі часто не відповідають займаним посадам з точки зору компетентності.Відтак російський президент анонсував проведення масштабних кадрових чисток, які дозволять оновити керівний склад на місцях. При цьому він попросив діючих губернаторів «не ображатись» на його дії. Зазначимо, що у низці суб’єктів федерації очільники регіонів не обираються, а призначаються президентом. Найбільш одіозними з останніх призначень можна назвати «губернатора» окупованого Севастополя Сергія Меняйла (зараз переведений на іншу посаду в Сибір) та колишнього охоронця Путіна Євгенія Зінічева, який обіймав посаду очільника Калінінградської області всього пару місяців.