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Політика по-російськи: Путін попросив губернаторів не ображатись

Політика по-російськи: Путін попросив губернаторів не ображатись
Нові аспекти російської політики продемонстрував сьогодні, дванадцятого листопада 2016 року, президент Російської Федерації Володимир Путін, - про це replyua.net інформує з посиланням на публікації порталу Joinfo.ua.

Під час проведення наради з регіональними менеджерами російський президент зробив доволі цікаву заяву. Так, він аналізував діяльність губернаторів суб’єктів федерації і наголосив, що доволі часто їх активність не є адекватною і вони вживають заходів, які не відповідають поточній ситуації. Таке трапляється у всіх сферах – соціальній, медичній, освітній, інфраструктурній тощо. При цьому російські губернатори доволі часто не відповідають займаним посадам з точки зору компетентності.

Відтак російський президент анонсував проведення масштабних кадрових чисток, які дозволять оновити керівний склад на місцях. При цьому він попросив діючих губернаторів «не ображатись» на його дії. Зазначимо, що у низці суб’єктів федерації очільники регіонів не обираються, а призначаються президентом. Найбільш одіозними з останніх призначень можна назвати «губернатора» окупованого Севастополя Сергія Меняйла (зараз переведений на іншу посаду в Сибір) та колишнього охоронця Путіна Євгенія Зінічева, який обіймав посаду очільника Калінінградської області всього пару місяців.
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Горячая тема: Команда Трампа передала своим иностранным союзникам тайное сообщение, - Пономарь
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