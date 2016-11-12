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Експерти розповіли чому Трамп небезпечний для російської економіки

Експерти розповіли чому Трамп небезпечний для російської економіки
Незважаючи на повальну «любов» російської влади до новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, його економічна програма не несе нічого позитивного для Російської Федерації, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання NewsAder.

Так, останні кілька днів ознаменувались різким падінням цін на нафту, яке особливо боляче вдарило по державах, що розвиваються і здебільшого формують свій бюджет за рахунок доходів від продажу корисних копалин – до них належить і Російська Федерація. Так, наразі ціна на «чорне золото» знаходиться біля позначки в сорок п’ять доларів. До цього призвела низка чинників, у тому числі і політичних. Так, первісне падіння пов’язане з опублікуванням кількості запасів нафти у США – чотириста вісімдесят п’ять мільйонів барелів, що є рекордною кількістю для цієї пори року. Крім того, пониженню ціни сприяє і фактична відмова країн-членів ОПЕК дотримуватись взятих на себе зобов’язань щодо заморозки обсягів видобутку нафти.

Але найбільшого удару по цінах на нафту завдав Дональд Трамп. Так, його економічна програма передбачає сприяння видобутку енергоносіїв на території США, у тому числі – сланцевої нафти. До того ж, його позиція передбачає початок «торгової війни» з Китаєм, що однозначно призведе до уповільнення росту останнього. Це, у свою чергу, потягне за собою зменшення попиту на нафту – адже саме Китай є її основним світовим покупцем, який і формує ціну.
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