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Россию не спасет ничего, кроме чуда - Альфред Кох

Россию не спасет ничего, кроме чуда - Альфред Кох
В Российской Федерации кризисная ситуация в экономике продолжает сохраняться, и даже с президентством Дональда Трампа не стоит надеяться на чудо. Как сообщает replyua.net, об этом н в своем блоге для Обозревателя пишет российский политический деятель Альфред Кох. Причем, согласно его утверждению, не поможет Кремлю даже перспектива отмены санкций и признания Крыма частью территории России. Само только намерение нового главы Белого дома снять какие-либо ограничения на процесс добычи «черного золота» станет для Кремля гораздо большим ударом, чем какие-либо санкции.

И пока Владимир Путин сосредоточился на внешнеполитической активности (начав войну на Донбассе и отправив военных своей страны в Сирию для поддержки Башара Асада), может произойти так, что экономика России окончательно рухнет. Альфред Кох пишет, что в нынешней ситуации ранее невиданного экономического кризиса, все надежды Кремля на то, что с началом президентства Трампа дела станут как нельзя лучше, сопоставимо с верой Адольфа Гитлера в «вундер-ваффе», о котором он рассказывал на протяжении последних месяцев перед смертью.

Совершенно очевидно, что России не поможет ничего. Разве что чудо.
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