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Песков: мы ждем от США решения по Крыму

Песков: мы ждем от США решения по Крыму
Дмитрий Песков заявил, что Россия очень терпеливая в том, что касается многих вопросов, в том числе и Крыма, поэтому в Кремле готовы ждать решения Соединенных Штатах о признании полуострова российским.

Как передает replyua.net, об этом в интервью Associated Press рассказал пресс-секретарь российского президента и подчеркнул, что Россия, в свою очередь, больше не будет дискутировать о принадлежности полуострова и ждет только конкретных решений по признанию Крыма российским от США. «Мы отдаем отчет, что понадобится очень много времени для того, чтобы наши партнеры в европейских государствах и в США признали тот факт, что Крым является частью России, и мы готовы ждать. Такие вопросы быстро не решаются, но мы достаточно терпеливы, чтобы дождаться, пока понимание этого вопроса появится в европейских странах и в Вашингтоне», подчеркнул пресс-секретарь.

Напомним, что во время предвыборной гонки в США Дональд Трамп делал намеки о том, что может признать Крым частью России. Кроме того, после выборов республиканец заявил, что в феврале хочет приехать в Россию и провести переговоры с Путиным.
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