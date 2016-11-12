Журналист: все войны России начинаются с провокаций

Все российские СМИ снова публикуют новости об украинских диверсантах, однако целевой аудиторией таких новостей являются сами россияне.
Как сообщает replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Мирослав Гай. По словам журналиста, в России нет ни одного эксперта и ни одного канала, которые бы смогли разоблачить такие фейки. «Путин пришел к власти посредством войны с Ичкерией – он укрепил свое президентство, а сама война начиналась с терактов, которые организовала ФСБ. Тогда погибли десятки мирных граждан после взрывов в многоэтажках. Все войны, где войска РФ участвуют официально, всегда начинаются с какой-либо провокации», пишет Гай.
По мнению журналиста, крымчанам и россиянам сейчас нужно задуматься, поскольку в эти минуты сотрудники ФСБ могут где-то таскать мешки с гексогеном. Также Гай отмечает, что Россия не смогла достичь поставленных ею целей в Украине, и Крым является чемоданом без ручки, поскольку Кремль целился на большее. С учетом развала экономики и слухах о досрочных выборах Гай советует россиянам почаще заглядывать в подвалы.
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