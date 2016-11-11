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СпецтемаВ Госдепартаменте США озвучили срок действия антироссийских санкций

Все страны должны занять жесткую позицию по отношению к России, - Канада

Все страны должны занять жесткую позицию по отношению к России, - Канада
Министр иностранных дел Канады Стефан Дион заявил сегодня, что все страны должны поддержать ранее одобренные ими санкции против Российской Федерации за ее агрессию в отношении Украины, и добавил, что Канада «не уменьшит санкционное давление до тех пор, пока Москва будет придерживаться своей текущей линии поведения», - об этом передает replyua.net.

Информационное агентство Reuters пишет, что Дион сделал это заявление на пресс-конференции в столице Эфиопии Аддис-Абебе спустя три дня после избрания Дональда Трампа новым президентом США. Канадский политик отметил: «Поведение России по отношению к Украине и Сирии является очень большой проблемой, мягко говоря. Из-за этого очень важно быть откровенными в наших отношениях с РФ». Он добавил: «Есть санкции, которые были приняты в поддержку Украины, и Канада настаивает на том, что все страны, их наложившие, должны твердо придерживаться этой линии поведения».

Как известно, российские чиновники в связи с избранием Трампа президентом США заявили, что отмены санкций против России необходимо ждать в скором времени.
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