Россия запретила въезд известному американскому дипломату

Российские СМИ сегодня пишут о том, что в список иностранных граждан, считающихся в Российской Федерации persona non grata, попал высокопоставленных американский дипломат – об этом передает replyua.net.
Информационное агентство ТАСС заявляет, что Министерство иностранных дел Российской Федерации запретило въезд в страну бывшему послу США в РФ Майклу Макфолу. Основанием для внесения Макфола в санкционный список стала его политика – Кремль обвинил американца в активном разрушении российско-американских отношений, а также в том, что в «кампании санкционного давления на Россию» он выступил в качестве основного и последовательного лоббиста.
Ограничительная мера против Макфола входит в пакет «зеркальных» санкций, примененных Россией против США в ответ на последние санкции Соединенных Штатов в отношении российских компаний, связанных с Газпромом. Сам Макфол прокомментировал эту ситуацию в своем Интернет-блоге. Он заявил, что знает о том, что не может въехать в Российскую Федерацию и объяснил это своими связями с президентом США Бараком Обамой.
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