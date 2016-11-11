Сноуден надеется на помощь Дональда Трампа

Эдвард Сноуден, экс-сотрудник ЦРУ, не исключает, что после ухода Барака Обамы с должности президента США его могут экстрадировать на родину.
Как передает replyua.net со ссылкой на The Guardian, Сноуден подчеркнул, что вопросы личной безопасности его уже не волнуют. «Если бы я думал только о собственной безопасности, если бы меня волновало только мое будущее, я бы сейчас все еще находился бы на Гавайях», отметил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления. Теперь Сноуден надеется на нового президента США Дональда Трампа, и на то, что Путину и Трампу удастся договориться. Напомним, что Эдвард Сноуден живет в России с 2013 года – он попросил у российских властей убежище. Через несколько месяцев ему выдали вид на жительство в России.
В США Сноудену грозит длительное тюремное заключение за намеренное разглашение секретных данных, а также за незаконное использование данных национальной обороны и за кражу государственного имущества. Место жительства Сноудена в России никому неизвестно, и с момента приезда в РФ он лишь несколько раз давал интервью.
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