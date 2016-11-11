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Невзоров: смешно наблюдать за тем, как они радуются

Невзоров: смешно наблюдать за тем, как они радуются
Несмотря на все обещания, данные Дональдом Трампом во время предвыборной кампании, совсем скоро россиян ждет очень большое разочарование.

Как информирует replyua.net, такое мнение высказал Александр Невзоров в интервью Эху Москвы. По словам журналиста, благоволение Дональда Трампа к России стоит две копейки. «Знаете, сразу вспоминается анекдот про женитьбу, когда девушка говорит парню, что он обещал на ней жениться, а том заявляет: «Мало ли, что я на тебе обещал». Сейчас все будет разворачиваться именно по такому сценарию», отметил Невзоров. Также он считает, что аплодисменты в честь Трампа, прозвучавшие в Государственной Думе, напоминают аплодисменты в палате сумасшедших.

«В этой палате все радуются приходу нового санитара, но только по той причине, что на шприц санитар повязал бантик в виде особого издевательства», подчеркнул журналист. Напомним, что в России с воодушевлением встретили результаты президентских выборов в США, однако многие эксперты заявили, что кандидат Трамп и президент Трамп – это разные вещи.
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Горячая тема: Нусс: новая хитрость от Саакашвили
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10 ноя 2016
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Нусс: новая хитрость от Саакашвили

Саакашвили схитрил еще один раз: за все время предвыборной кампании в США бывший глава Одесской области ни разу не заявил о том, что Дональд Трамп – его соратник и друг. Как передает replyua.net, об


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