Россия обвинила американских чиновников в "капризности"

Издание Associated Press сообщает, что Россия отказалась продлить гуманитарную паузу в Алеппо, которой не хватило ООН для доставки гуманитарной помощи в город. По словам представителей Минобороны РФ, «эти гуманитарные паузы не имеют следствием ничего, кроме перегруппировки и усиления позиций боевиков», - об этом передает replyua.net.
Пресс-секретарь ведомства Игорь Конашенков заявил сегодня, что Минобороны РФ получило запрос от ООН о продлении гуманитарных пауз в Алеппо. Российский генерал раскритиковал ООН за то, что «организации не хватило десятичасовой паузы для того, чтобы доставить помощь, несмотря на то, что о ней сообщалось заранее». Также он добавил, что Россия не проводит бомбардировки Алеппо с 18 октября.
Он отметил: «Гуманитарные паузы, несомненно, необходимы, но мы считаем, что продление их сроков без предоставления какой-либо реальной помощи гражданскому населению лишь позволяет террористам возможность восстановить свои силы, а это уже противоречит здравому смыслу». Подобные заявления звучали от представителей российского оборонного ведомства и ранее, а сейчас позиция Минобороны РФ стала жестче в связи с тем, что во время последней гуманитарной паузы повстанцы открыли огонь по позициям российских военных и ранили двоих военнослужащих РФ. Конашенков заявил: «Степень капризности этих людей поражает. Независимо от того, что мы делаем, наши действия оцениваются негативно».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Нусс: новая хитрость от Саакашвили