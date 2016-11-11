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СпецтемаВ Госдепартаменте США озвучили срок действия антироссийских санкций

Россия обвинила американских чиновников в "капризности"

Россия обвинила американских чиновников в "капризности"
Издание Associated Press сообщает, что Россия отказалась продлить гуманитарную паузу в Алеппо, которой не хватило ООН для доставки гуманитарной помощи в город. По словам представителей Минобороны РФ, «эти гуманитарные паузы не имеют следствием ничего, кроме перегруппировки и усиления позиций боевиков», - об этом передает replyua.net.

Пресс-секретарь ведомства Игорь Конашенков заявил сегодня, что Минобороны РФ получило запрос от ООН о продлении гуманитарных пауз в Алеппо. Российский генерал раскритиковал ООН за то, что «организации не хватило десятичасовой паузы для того, чтобы доставить помощь, несмотря на то, что о ней сообщалось заранее». Также он добавил, что Россия не проводит бомбардировки Алеппо с 18 октября.

Он отметил: «Гуманитарные паузы, несомненно, необходимы, но мы считаем, что продление их сроков без предоставления какой-либо реальной помощи гражданскому населению лишь позволяет террористам возможность восстановить свои силы, а это уже противоречит здравому смыслу». Подобные заявления звучали от представителей российского оборонного ведомства и ранее, а сейчас позиция Минобороны РФ стала жестче в связи с тем, что во время последней гуманитарной паузы повстанцы открыли огонь по позициям российских военных и ранили двоих военнослужащих РФ. Конашенков заявил: «Степень капризности этих людей поражает. Независимо от того, что мы делаем, наши действия оцениваются негативно».
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