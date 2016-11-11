Борис Акунін спрогнозував великі проблеми у відносинах між Трампом і Путіним

Відомий письменник Борис Акунін прокоментував процеси, які відбуваються з людством, і зробив прогноз розвитку міжнародної політики на своїй сторінці в Фейсбук, - про це інформує replyua.net.
За словами Акуніна, зараз ми можемо спостерігати процеси боротьби свідомого і підсвідомого, дорослого та інфантильного на прикладі всього людства. Наприклад, свідоме проявляється в глобалізації, відповідальності, толерантності, прагненні до розвитку і побудови спільного для всіх світу. У свою чергу, підсвідоме підказує щось хоч і неправильне, але інстинктивно зрозуміле кожному: обмеженість, право сили, відсутність поваги до чужої культури чи власності тощо. В ЗМІ задають тон люди «свідомого», дорослого типу, тому нам здається, що світ навколо нас є раціональним і розумним, але це не так. Ми дивуємось окупації Криму, Брексіту чи президентству Трампа, заявляючи, що Росія, Британія чи США «одуріли». Насправді, ніхто і не дурів, просто ніколи не був особливо розумним.
Акунін наголошує, що зараз свідоме на всіх фронтах програє підсвідомому. Масштаби мракобісся, яке при цьому породжується, визначаються рівнем розвитку кожного окремого суспільства. Наприклад, важко це переживає Росія – авторитаризм і поліцейська держава. Ще важче нині туркам – там встановлюється диктатура шляхом масових репресій. Але навіть і давні та стабільні демократії зазнають ударів підсвідомого – вже згадувані Брексіти і Трампи тому підтвердження. Власне, світ, політичним лідером якого керує хтось на зразок Трампа – це зовсім нова, небачена до цього реальність, обриси якої неможливо передбачити. І тому зараз ризик зовнішньополітичних конфронтацій, особливо між США і РФ, зростає в рази. Зрозуміло, що Трамп матиме серйозні проблеми всередині держави – то більшою буде спокуса вирішити їх за рахунок згуртування нації для боротьби із «зовнішнім ворогом». Трампу захочеться пограти біцепсами, продемонструвати мачизм, а два мачо в один лоб – це поганий варіант, - наголошує письменник.
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