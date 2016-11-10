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Росію знову «бортонули». Цього разу – В’єтнам – блогер

Росію знову «бортонули». Цього разу – В’єтнам – блогер
Блогер Олександр Коваленко не втомлюється розповідати про чергові «обломи» Російської Федерації як на світовій арені, так і в економічних справах, - про це replyua.net інформує з посиланням на допис експерта в Фейсбук.

Так, блогер наголошує, що тема «ножа в спину» знову актуальна у кремлівських коридорах. Буквально у вересні російські пропагандисти пафосно висвітлювали досягнення домовленостей між Москвою та Ханоєм про побудову двох електростанцій. Так, «Росатом» взявся запустити в експлуатацію атомну електростанцію «Ніньтхуан-1» та теплову електростанцію «Куангчать-2» вартістю вісім та два мільярди доларів відповідно.

Тим не менш, в’єтнамці оцінили власні енергоресурси (п’ять-шість мільярдів тон кам’яного вугілля, гідроресурси, які можуть дати до вісімдесяти мільярдів кіловат/годин та родовища нафти і газу, розміщені як на суходолі, так і густо розкидані по континентальному шельфу держави) і відмовився він послуг росіян. Власне, у Ханої вирішили, що легко знайдуть краще застосування десяти мільярдам доларів. А Російська Федерація черговий раз перебуває в печалі – пенсіонери залишаться без надбавок до пенсій, а школярі – без шкіл, - підсумовує блогер.
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