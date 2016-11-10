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Новиков: на месте чеченского командира Яценюка должен быть Ярош

Новиков: на месте чеченского командира Яценюка должен быть Ярош
Арсений Яценюк был вовлечен в дело Николая Карпюка и Станислава Клыха российскими следователями лишь с одной целью – чтобы обрадовались в Кремле, но на самом деле, в этот процесс должны были вовлечь не Яценюка, а Дмитрия Яроша. Как передает replyua.net, об этом в интервью 24 каналу рассказал Илья Новиков.

По словам адвоката, поскольку история началась зимой 2014 года, главной страшилкой в то время для России был Ярош, и тогда его хотели арестовать прямо на границе, а потом сфабриковать дело и заявить, что они взяли фашиста, воевавшего в Чечне двадцать лет назад. «К делу об убийствах в Грозном хотели приобщить украинский батальон, которые они сами и «создали», и для реализации плана достали Малофеева, и тот с радостью давал показания. Потом нарисовали фамилии – Ярош, Музычко, Корчинский, Яценюк и другие», отмечает адвокат.

По мнению Новикова, Яценюк попал в список, потому как его считали лидером Майдана, но тогда он еще не был премьером, но, если бы список составили после назначения Яценюка, он бы в него не попал.
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