Блогер из России Павел Гладков на сайте «Обозреватель» пишет, что допустил ошибку, посчитав итоги выборов президента в Соединенных Штатах заранее предсказуемым, сообщает replyua.net. Но, как выяснилось, американцы на избирательных участках больше полагались на здравый рассудок, а не на информацию, полученную из телеканалов, несмотря на то, что там велась активная кампания по дискредитации Дональда Трампа. Гладков считал, что в США победу получит тот, о ком больше говорят по телевизору. Но такое мнение было ошибочным. То, что победил республиканец, блогер считает истинным проявлением демократии. В Соединенных Штатах возможно даже невозможное.
Результаты выборов американского президента – это еще одно доказательство того, что помогло США стать самой великой державой в мире. Все дело в сознательности избирателя. Если же вспомнить последние выборы в России, то получается, что основная масса населения полностью полагается на информацию прокремлевских каналов. Поэтому, пишет Гладков, сравнивать российского избирателя с американским нет никакого смысла.
В России все давно знают, кто станет победителем на выборах Путина, при том, что его правление значительно хуже, чем Барака Обамы. Павел Гладков делает вывод, что нынешние выборы стали позорными для России и величием американского.
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