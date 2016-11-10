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Слава Рабинович проаналізував імовірний склад президентської адміністрації Трампа

Слава Рабинович проаналізував імовірний склад президентської адміністрації Трампа
Російський опозиційний блогер Слава Рабинович поділився останніми новинами Вашингтону, де зараз вирішується питання про склад нової президентської адміністрації, - про це replyua.net інформує з посиланням на допис експерта в Фейсбук.

Так, блогер повідомляє, що на прес-конференції, яка підсумувала результати американських виборів, лідер республіканської більшості верхньої палати Конгресу Мітч Макконелл наголосив, що спроба РФ напасти на одну із держав-членів НАТО призведе до консолідованої відповіді всього Альянсу. Доволі цікава заява для наступного дня після виборів, чи не правда? – іронізує блогер. Крім того, Рабинович аналізує кожного члена команди Трампа. Наприклад, Генпрокурором імовірно стане колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті – у симпатії Путіну не зізнавався. Крім того, важливі посади займуть екс-мер міста Нью-Йорк Руді Джуліані та екс-спікер нижньої палати Конгресу Ньют Гінгріч, які теж нічого приємного на адресу Росії не говорили.

Вже обраний виборцями віце-президент Майк Пенс під час передвиборних дебатів достатньо точно висловився щодо путінської політики в світі. Отже, складається справжня дуель: Путін і Трамп, Медведєв проти Пенса, Матвієнко проти Макконнелла, Чайка змагатиметься з Крісті, Лавров і Вайно поборяться з Джуліані і Гінгрічем. Точно всіх «переграв», - підсумовує блогер.
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