Слава Рабинович проаналізував імовірний склад президентської адміністрації Трампа

Російський опозиційний блогер Слава Рабинович поділився останніми новинами Вашингтону, де зараз вирішується питання про склад нової президентської адміністрації, - про це replyua.net інформує з посиланням на допис експерта в Фейсбук.
Так, блогер повідомляє, що на прес-конференції, яка підсумувала результати американських виборів, лідер республіканської більшості верхньої палати Конгресу Мітч Макконелл наголосив, що спроба РФ напасти на одну із держав-членів НАТО призведе до консолідованої відповіді всього Альянсу. Доволі цікава заява для наступного дня після виборів, чи не правда? – іронізує блогер. Крім того, Рабинович аналізує кожного члена команди Трампа. Наприклад, Генпрокурором імовірно стане колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті – у симпатії Путіну не зізнавався. Крім того, важливі посади займуть екс-мер міста Нью-Йорк Руді Джуліані та екс-спікер нижньої палати Конгресу Ньют Гінгріч, які теж нічого приємного на адресу Росії не говорили.
Вже обраний виборцями віце-президент Майк Пенс під час передвиборних дебатів достатньо точно висловився щодо путінської політики в світі. Отже, складається справжня дуель: Путін і Трамп, Медведєв проти Пенса, Матвієнко проти Макконнелла, Чайка змагатиметься з Крісті, Лавров і Вайно поборяться з Джуліані і Гінгрічем. Точно всіх «переграв», - підсумовує блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter