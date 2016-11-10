Горбачев перенес операцию на сердце

Associated Press пишет, что пресс-секретарь Горбачев-фонда Владимир Поляков сообщил о госпитализации экс-президента СССР. 85-летний Михаил Горбачев сегодня перенес операцию на сердце – об этом передает replyua.net.
Поляков отметил, что Горбачев был доставлен в больницу для проведения «планового незначительного хирургического вмешательства». Он отказался сообщать подробности, но добавил, что экс-президент СССР чувствует себя нормально и будет выписан в ближайшее время. Сам Горбачев находится в сознании и подтвердил, что чувствует себя хорошо. Российские СМИ сегодня пишут, что в его сердце был установлен кардиостимулятор, а также что медики оценивает его состояние как «стабильное».
Ранее сообщалось, что состояние здоровья Горбачев в течение последних лет было плохим, в сентябре ему пришлось отменить поездку в Прагу из-за запрета врачей – он должен был принять участие в международной конференции. Как известно, после распада СССР Горбачев ушел из политики. Позднее он основал фонд политических, социальных и экономических исследований, в пресс-службе которого работает Поляков.
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