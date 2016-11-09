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Відповідь США? Російські банки зазнали кібер-атак

Відповідь США? Російські банки зазнали кібер-атак
Низка банків, які належать до групи найбільших банків у Російській Федерації, зазнала атак на їх комп’ютерні системи, - про це replyua.net інформує з посиланням на публікації, оприлюднені інтернет-порталом «Радіо Свобода».

Так, вчора і сьогодні, відповідно восьмого і дев’ятого листопада 2016 року, п’ять російських банків стали жертвами хакерських атак. Відповідну інформацію розповсюдила ІТ-компанія «Лабораторія Касперського», яка спеціалізується на розробці програмного забезпечення, яке захищає від комп’ютерних вірусів. Атаки хакерів тривають і на даний момент. Серед найбільш відомих фінансово-кредитних установ, які зазнали кібер-нападів, такі банки як «Сбербанк» і «Альфа-банк». Виробники антивірусів з'ясували, що атаки здійснюються із комп’ютерів, розміщених у трьох країнах - Сполучених Штатах Америки, Індії та Ізраїлі.

Нагадаємо, це не перша хвиля хакерських атак, якої зазнають російські банки. У 2015 році жертвами кібер-злочинців вже стали вісім російських фінансово-кредитних установ. Крім того, кількома днями раніше американські хакери запевняли, що вони проникли до внутрішньої системи управління енергетикою РФ, що відкриває їм шлях до подальших атак.
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