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Черговий російський проект з тріском провалився – блогер

Черговий російський проект з тріском провалився – блогер
Блогер Олександр Коваленко розповів про черговий економічний провал Російської Федерації, - про це replyua.net інформує, послуговуючись матеріалами власної сторінки експерта в Фейсбук.

Так, блогер зауважує, що черговий позитив несуть новини з «нафтових полів». І йдеться зовсім не про падіння цін на нафту на фоні непередбачуваних президентських виборів у Сполучених Штатах – це знецінення має ситуативний характер і повернення до попередніх показників майже неминуче. Йдеться про інше – про нове зростання обсягів видобутку «чорного золота» країнами ОПЕК. Офіційних даних від самої Організації поки-що немає, але от прогнози, надані провідними інформаційними агентствами, доволі втішні. Так, Platts говорить, що в жовтні країни ОПЕК видобували трохи більше тридцяти трьох з половиною мільйонів барелів на добу. Reuters прогнозує показник у тридцять три мільйони вісімсот тисяч барелів на добу, а Bloomberg взагалі озвучує цифру в понад тридцять чотири мільйони барелів! Крім того, Іран наголосив, що планує наростити видобуток до п’яти мільйонів семисот тисяч барелів на добу до 2020 року.

Все це свідчить, що про розрекламовану російськими ЗМІ «заморозку» можна успішно забути. Зараз нафтові гравці дружно взялись витісняти конкурентів шляхом нарощення видобутку і надання покупцям дисконтів. Як ви гадаєте, хто виявиться найслабшим? – іронізує блогер.
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