Адміністрація Трампа у відносинах з Москвою буде опиратись на силу



Видання «Гордон» проаналізувало основні тези передвиборних дебатів між кандидатами на посаду віце-президента Сполучених Штатів Америки Тімоті Кейном та Майклом Пенсом, які відбулись напередодні. Якої саме позиції буде дотримуватись адміністрація Трампа у відносинах з Російською Федерацією, - про це



Так, новообраний віце-президент Сполучених Штатів Майкл Пенс наголосив, що «маленький і агресивний лідер Росії сильніший за адміністрацію Обами». Відтак республіканець пояснив, що не має на увазі похвалу Путіна, навпаки – критикує нерішучість Обами. За його словами, Клінтон теж не зможе справитись із Москвою, адже буде продовжувати ту саму «беззубу» політику, яка вже призвела до низки поступок із боку



Новообраний віце-президент наголошує, що Білий Дім має бути готовим застосувати силу як у Сирії, так і в інших конфліктах. Загалом, на думку політика, у відносинах із Росією варто опиратись тільки на силу, і адміністрація Трампа цю силу готова застосувати. Зараз ми матимемо змогу переконатись, наскільки близькі передвиборні обіцянки до реальності.

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Горячая тема: Неожиданные новости из США: Клинтон получила большинство голосов американцев Видання «Гордон» проаналізувало основні тези передвиборних дебатів між кандидатами на посаду віце-президента Сполучених Штатів Америки Тімоті Кейном та Майклом Пенсом, які відбулись напередодні. Якої саме позиції буде дотримуватись адміністрація Трампа у відносинах з Російською Федерацією, - про це інформує replyua.net Так, новообраний віце-президент Сполучених Штатів Майкл Пенс наголосив, що «маленький і агресивний лідер Росії сильніший за адміністрацію Обами». Відтак республіканець пояснив, що не має на увазі похвалу Путіна, навпаки – критикує нерішучість Обами. За його словами, Клінтон теж не зможе справитись із Москвою, адже буде продовжувати ту саму «беззубу» політику, яка вже призвела до низки поступок із боку США , у першу чергу – у сирійському конфлікті. За словами Пенса, поки Вашингтон говорить про мир в Сирії, Москва встановлює там засоби протиповітряної оборони.Новообраний віце-президент наголошує, що Білий Дім має бути готовим застосувати силу як у Сирії, так і в інших конфліктах. Загалом, на думку політика, у відносинах із Росією варто опиратись тільки на силу, і адміністрація Трампа цю силу готова застосувати. Зараз ми матимемо змогу переконатись, наскільки близькі передвиборні обіцянки до реальності.