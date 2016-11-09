Путін привітав Трампа і натякнув, що з Росією треба дружити

Президент Російської Федерації Владимир Путин надіслав телеграму з привітанням щодо перемоги на президентських виборах в Сполучених Штатах Дональду Трампу. Про це сьогодні, 9-го листопада, розповідає прес-центр Кремля, передає replyua.net.
Крім привітання Путін висловив свої сподівання, що Росія і Америка зможуть відновити свої втрачені стосунки. Також російський президент хоче вирішити декілька важливих міжнародних питань, які на сьогоднішній день хвилюють ввесь світ. Також Володимир Путін сподівається на те, що з новим президентом США зможе знайти з РФ точки дотику у вирішенні безпекових питань.
В той самий час глава РФ наголосив, що побудова діалогу між двома державами на рівні взаємоповаги, рівності сторін та поваги один до одного співпадає з інтересами як і США так і Росії. «Путін побажав Трампу «щасливої президентської дороги» і зауважив, що президент – це найголовніша посада в державі та у всьому світі, яка несе за собою найвищий рівень відповідальності», - розповіли у Кремлі. Як повідомлялося раніше, депутати Держдуми Росії, дізнавшись про перемогу Дональда Трампа, голосно аплодували. У своїй передвиборній кампанії республіканець неодноразово заявляв деякі речі на підтримку політики Путіна.
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