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Якщо сьогодні Клінтон виграє вибори, вже завтра почнеться серйозний аналіз політики щодо РФ – Макфол

Якщо сьогодні Клінтон виграє вибори, вже завтра почнеться серйозний аналіз політики щодо РФ – Макфол
Колишній посол Сполучених Штатів Америки в Російській Федерації Майкл Макфол в інтерв’ю виданню «Інтерфакс» розповів чого варто чекати у російсько-американських зносинах у разі перемоги Клінтон, - про це інформує replyua.net.

Так, за словами екс-дипломата, твердження, що Клінтон вороже налаштована проти Москви, не має під собою ніякого грунту. Насправді, кандидат від демократів просто надзвичайно прагматична у питаннях захисту американських національних інтересів і буде керуватись виключно ними при побудові двосторонніх стосунків між державами. Макфол стверджує, що ЗМІ мають припинити тиражувати тезу про те, що обрання Клінтон буде означати неминучу війну з Росією – ніхто у Вашингтоні, перебуваючи при своєму глузді, не хоче відкритого військового протистояння з Росією, так як остання все-таки має значний ядерний потенціал і ризик взаємного знищення все ще зберігається.

Відповідаючи на питання: чи можливе нове «перезавантаження» між Кремлем і Білим Домом, Макфол наголосив, що більш ніж можливе. Тим не менш, колишній дипломат застеріг, що часи, коли Вашингтон йшов на поступки Москві, завершились. Відтепер російська сторона має змінити свою політику для того, щоб отримати потепління стосунків з американцями. Першим і найкращим варіантом для Росії, на думку Макфола, було б виведення своїх військ з території України і відмова від підтримки різноманітних терористів на українській території.
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