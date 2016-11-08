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Слабо віриться: російські ЗМІ повідомляють, що «Адмірал Кузнецов» найближчим часом завдасть удару по терористах

Слабо віриться: російські ЗМІ повідомляють, що «Адмірал Кузнецов» найближчим часом завдасть удару по терористах
У російському оборонному відомстві заявляють, що вже у найближчі кілька годин можуть завдати удару по позиціях терористів у Сирії, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали інтернет-порталу «Лента.ру».

Так, під час ймовірної атаки будуть використовуватись палубна авіація та крилаті ракети. У російському Міноборони наголошують, що основним завданням авіаносної групи буде завдання ракетно-авіаційних ударів по повстанцях, які намагаються прорвати блокаду міста Алеппо, спільно з літаками з бази Хмеймім та із залученням кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації. Крім того, напередодні російський ВМФ розповсюдив інформацію, що район міжнародних вод між островом Кіпр та сирійським узбережжям буде закрито для судноплавства у періоди з десятого по п’ятнадцяте листопада та з сімнадцятого по двадцять друге листопада. Причиною для цього слугують заплановані стрільби та польоти авіації.

Нагадаємо, російська авіаносна група, вийшовши з Мурманська кілька тижнів тому, нарешті дійшла до берегів Сирії. Крім сумновідомого крейсера «Адмірал Кузнецов», до складу групи увійшли атомний крейсер «Петро Великий», кораблі «Североморськ» та «Віце-адмірал Кулаков» та допоміжні судна.
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