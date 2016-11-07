валюта
СпецтемаМайя Санду поблагодарила украинцев за поддержку в борьбе с кремлевской пропагандой

На примере России Создатель демонстрирует отменное чувство юмора, - Кучер

На примере России Создатель демонстрирует отменное чувство юмора, - Кучер
Российский журналист Станислав Кучер в статье на сайте «15 минут» пишет, что современная Россия – это страна, на которой Создатель решил продемонстрировать хорошее чувство юмора и поставить самые смелые эксперименты, - сообщает replyua.net.

Кучер отмечает, что замысел Создателя, возможно, состоит в том, чтобы «вырастить» жизнеспособную «российскую нацию», потому что в данный момент она демонстрирует очень странные вещи. «Очень символично, что в канун 99-летия Октябрьской революции в России не только придумали новый праздник «на замену» - День народного единства, и установили в его честь памятник Владимиру, но и Наталья Поклонская решила раскритиковать Ленина, поставив его на одну планку с Гитлером».

Журналист пишет: «Не знаю, кто автор этой спецоперации, но проведена она блестяще. Убиты минимум два зайца: и Дума снова стала «местом для дискуссий», и обсуждение очень актуальной общественной темы превратилось в фарс». По мнению Кучера, может показаться, что в планы Кремля входит десоветизация, и уже через десять лет в учебниках российской истории напишут: «Декоммунизация в РФ началась благодаря словам легендарной крымчанки», однако это не так. «Памятник Поклонской не будет установлен напротив мавзолея – скорее всего, там будет скоро красоваться памятник Николаю II. И после этого Россия превратиться в настоящую «гибридную страну», в которой установят памятник Владимиру III, истинные патриоты которой будут носить на груди значок с профилями всех трех Владимиров», - резюмирует он.

Горячая тема: Україна надасть «зелений коридор» для виводу російських військ
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
  
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

На примере России Создатель демонстрирует отменное чувство юмора, - Кучер

Альфред Кох прокоментував останні перестановки у найближчому оточенні Путіна

Отставка Саакащвили как месть Порошенко – Небоженко

Накануне выборов Клинтон опережает Трампа с большим разрывом - NBC News

Первой "жертвой" е-декларирования стал глава фракции "БПП "Солидарность", - журналисты

У Казахстані засудили до 21 року в’язниці олігарха-любителя «русского мира»

"Единая Россия" сделала Поклонской предупреждение

Портников: не исключено, что в результате выборов в Молдове и Болгарии мы получим сразу двух Додонов

Отставка Саакашвили – единственная возможность сохранить лицо – Олег Ляшко

Давать оценки отставке Саакашвили слишком рано, - блогер

Портніков: поки Росія тягне час, Плотницький може безкарно грабувати Донбас

Я буду лично контролировать ситуацию в Одесской области, - Гройсман

Портников: украинские дети будут в школе учить Пушкина, но в переводе Максима Рыльского

Медику принесли нового хабаря прямо під час обшуку правоохоронців

Портников объяснил, почему ушел Саакашвили

Отставка Саакашвили – не самая большая потеря для Украины - Кирилл Сазонов

Блогер показав як живе «квітуча ДНР» (відео)

Назначение Валерия Лютого на должность главы Нацполиции Черкасской области приостановлено

Політолог розповів про американські вибори з місця події

Памятники Ленину – не в граните, а в головах украинцев – Сергей Таран

 Новости за день