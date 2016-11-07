На примере России Создатель демонстрирует отменное чувство юмора, - Кучер

Российский журналист Станислав Кучер в статье на сайте «15 минут» пишет, что современная Россия – это страна, на которой Создатель решил продемонстрировать хорошее чувство юмора и поставить самые смелые эксперименты, - сообщает replyua.net.
Кучер отмечает, что замысел Создателя, возможно, состоит в том, чтобы «вырастить» жизнеспособную «российскую нацию», потому что в данный момент она демонстрирует очень странные вещи. «Очень символично, что в канун 99-летия Октябрьской революции в России не только придумали новый праздник «на замену» - День народного единства, и установили в его честь памятник Владимиру, но и Наталья Поклонская решила раскритиковать Ленина, поставив его на одну планку с Гитлером».
Журналист пишет: «Не знаю, кто автор этой спецоперации, но проведена она блестяще. Убиты минимум два зайца: и Дума снова стала «местом для дискуссий», и обсуждение очень актуальной общественной темы превратилось в фарс». По мнению Кучера, может показаться, что в планы Кремля входит десоветизация, и уже через десять лет в учебниках российской истории напишут: «Декоммунизация в РФ началась благодаря словам легендарной крымчанки», однако это не так. «Памятник Поклонской не будет установлен напротив мавзолея – скорее всего, там будет скоро красоваться памятник Николаю II. И после этого Россия превратиться в настоящую «гибридную страну», в которой установят памятник Владимиру III, истинные патриоты которой будут носить на груди значок с профилями всех трех Владимиров», - резюмирует он.
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